Французский футбольный клуб нанял сразу четырех тренеров

Фернандо Да Круз, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто будут одновременно тренировать французский футбольный клуб «Лилль». Об этом сообщается на сайте команды.

Руководство приняло соответствующее решение после отстранения Марсело Бьелсы, который работал с командой ранее. Аргентинский специалист самовольно отправился в Чили, чтобы навестить больного друга, за что был наказан.

В сезоне-2017/2018 «Лилль» занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, в 13 турах набрав 12 очков. Клуб одержал три победы, три раза сыграл вничью и семь раз проиграл. Команда находится в зоне вылета.

Бьелса возглавил «Лилль» летом 2017 года. До этого он работал с «Марселем», откуда ушел в августе 2015-го. С 1998 по 2004 год Бьелса тренировал сборную Аргентины.



