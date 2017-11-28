Сенатору понадобилась неделя на выяснение судьбы новых российских ракет

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ракеты «Сармат» и «Циркон» еще не приняты на вооружение российской армии. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

«Нет, конечно», — подчеркнул сенатор.

Материалы по теме Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия

21 ноября ТАСС распространил заявление Бондарева о новейшем оружии России. В нем, в частности, говорилось, что «мы имеем в своем арсенале» ракетный комплекс «Сармат», атомные подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и ракеты донного базирования «Скиф». В действительности все это пока не поступило на вооружение армии.

Виктор Бондарев был наделен полномочиями сенатора и избран председателем комитета по обороне и безопасности в сентябре этого года. Стать членом Совета Федерации ему позволила отмена ценза оседлости для лиц, имеющих воинское звание высшего офицерского или руководящего состава. Бондарев отвечает этому требованию: он генерал-полковник, до работы в Совфеде командовал Воздушно-космическими силами России.