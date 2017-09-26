Путин уволил главкома ВКС Бондарева

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Виктора Бондарева. Генерал-полковник также уволен с военной службы. Соответствующий указ главы государства размещен во вторник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.

Путин также снял с постов заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова (недавно стал членом Совфеда от Севастополя) и начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина.