Озерова на посту главы комитета Совфеда по обороне сменит главнокомандующий ВКС

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление о сложении сенаторских полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в верхней палате парламента в четверг, 6 июля.

По данным собеседника, новым главой комитета по обороне станет главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев. В состав Совета Федерации он будет введен по президентской квоте, утверждает источник.

Озеров в комментарии «Ленте.ру» заявил, что продолжает работать. «Я остаюсь в Совфеде и надеюсь еще принести пользу и [Хабаровскому] краю, и палате», — сказал он.