Виктор Озеров покинул пост главы комитета Совфеда по обороне

Совет Федерации освободил от должности председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова. Заявление об уходе с поста главы комитета политик написал на минувшей неделе. Как сообщает ТАСС, исполняющим обязанности главы комитета назначен его первый зампред Евгений Серебренников.

По словам Валентины Матвиенко, Озеров не покидает парламент. «Виктор Алексеевич никуда из Совета Федерации не уходит, он остается в нашей команде. Уверена, что он проработает еще долго, чтобы все планы, которые он хотел реализовать, были реализованы», — сообщила агентству Матвиенко.

Ранее сам Озеров в комментарии «Ленте.ру» заявлял, что сохранит сенаторские полномочия. «Я остаюсь в Совфеде и надеюсь еще принести пользу и [Хабаровскому] краю, и палате», — говорил сенатор.

Источник в верхней палате парламента 6 июля сообщил «Ленте.ру», что новым руководителем комитета станет главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Собеседник редакции утверждал, что в состав Совета Федерации он будет введен по президентской квоте.

Виктор Озеров родился в 1958 году, закончил Новосибирское высшее военно-политическое училище. Служил в рядах вооруженных сил, с 1991 года — депутат советов и собраний разного уровня в Хабаровском крае, в том числе долгое время был председателем Хабаровской краевой думы. В этом качестве с января 1996 года введен в состав Совета Федерации, с 2001 года — сенатор от Хабаровского края.