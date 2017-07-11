Озеров назвал и. о. главы комитета Совета Федерации по обороне

Исполняющим обязанности председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности станет сенатор Евгений Серебренников. Об этом заявил ТАСС пока еще действующий глава комитета Виктор Озеров во вторник, 11 июля.

Серебренников, представляющий в верхней палате парламента Хакасию, сейчас занимает пост первого заместителя Озерова, который на прошлой неделе подал заявление об уходе с поста руководителя оборонного комитета.

6 июля «Лента.ру» со ссылкой на источники сообщала, что комитет возглавит главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Отмечалось, что в состав Совфеда он войдет по президентской квоте. Собеседник также утверждал, что до прихода Бондарева полномочия руководителя комитета будет исполнять его первый зампред Александр Чекалин.

В конце июня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что ни один из регионов не заявлял о намерении делегировать Бондарева в СФ.

23 июня Госдумы приняла 23 июня Госдума приняла законопроект, отменяющий ценз оседлости для делегируемых в сенаторы генералов.

Озеров руководил комитетом Совфеда по обороне и безопасности с 2001 года.

