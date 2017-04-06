Озеров оценил перспективы военного сотрудничества России и Турции

Москва позитивно оценивает перспективы развития российско-турецких отношений, в том числе в военной сфере. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров на брифинге для военных атташе, передает РИА Новости.

«Несмотря на то что Турция является членом НАТО, мы начали вести разговор о военно-техническом сотрудничестве между нашими государствами», — сказал сенатор. По его словам, укрепление доверия в этой сфере — одно из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия двух стран.

Озеров подчеркнул, что Москве необходима координация усилий с Анкарой по уничтожению террористов в Сирийской Республике. «Мы совместно решаем задачи по дальнейшему политическому урегулированию в Сирии, прежде всего в рамках астанинского процесса», — отметил он.

21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя тему российско-турецких отношений, указал, что Турция, как член НАТО, может оказать помощь по вовлечению Альянса в антитеррористическую коалицию.

В середине октября 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может рассмотреть возможность поставки систем противоракетной обороны в Турцию в разных вариациях, если Анкара выразит такое желание.