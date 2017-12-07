Роналду выиграл пятый «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил «Золотой мяч» от французского журнала France Football. Об этом сообщается на сайте издания.

Форвард опередил в голосовании своих коллег по амплуа Лионеля Месси из «Барселоны» и Неймара из «Пари Сен-Жермен». Всего на титул претендовали 30 игроков.

Португалец получил награду во второй раз подряд. Всего на его счету пять «Золотых мячей». По числу наград он догнал Месси.

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В октябре Роналду получил награду The Best, вручаемую лучшему футболисту мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Португалец опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

В 2017 году в составе «Реала» португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

До 2016 года ФИФА вручала «Золотой мяч» совместно с французским журналом France Football, однако в сентябре сотрудничество между сторонами было прекращено. С того момента федерация вручает награду The Best.