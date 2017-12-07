«Локомотив» победой завершил выступление в группе Лиги Европы и вышел в плей-офф

Московский «Локомотив» обыграл чешский «Фастав» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 7 декабря, в Оломоуце и завершилась со счетом 2:0. Счет был открыт на 70-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил чешский защитник Йосеф Гнаничек. Спустя пять минут окончательный счет установил хавбек «Локо» Джефферсон Фарфан.

В параллельном матче молдавский «Шериф» проиграл датскому «Копенгагену» (0:2). Таким образом, подопечные Юрия Семина заняли первое место в группе F, а «Шериф» опустился на третье место, пропустив вперед «Копенгаген». Железнодорожники и датский клуб вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Также в этом раунде турнира сыграют московские «Спартак» и ЦСКА, которые не сумели выйти из группы в Лиге чемпионов. Красно-белые в последнем туре пропустили семь безответных мячей от «Ливерпуля», потерпев самое крупное поражение в своей истории.