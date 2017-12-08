«Бавария» заплатит за чужие фальшивые деньги

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал мюнхенскую «Баварию» за поведение болельщиков во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на сайте организации.

Во время встречи фанаты немецкого клуба забросали поле фальшивыми купюрами, выразив свое недовольство высокими ценами на матчи Лиги чемпионов. Сумма штрафа составила 20 тысяч евро.

Встреча прошла 5 декабря в Мюнхене и завершилась победой «Баварии» со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Роберт Левандовски и дважды Корентин Толиссо, гости ответили точным ударом Килиана Мбаппе.

Тем не менее ПСЖ сохранил первое место в турнирной таблице группы В. Немцы стали вторыми. Обе команды сумели пробиться в раунд плей-офф.