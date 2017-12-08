Осветители Москвы сговорились

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыло сговор компаний, поставлявших услуги по освещению столичных зданий, улиц и развязок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

УФАС установило, что нарушителями закона о защите конкуренции стали компании «Агентство развития перспективных технологий» и «Орбита сервис». Они реализовали картельное соглашение, которое позволило поддерживать высокие цены на торгах за право установки оборудования наружного освещения в Москве.

«В ходе четырех аукционов компании подали по одному или несколько ценовых предложений и в дальнейшем отказались от конкурентной борьбы. Результатом этих действий стало снижение начальной (максимальной) цены контрактов от одного до пяти процентов», — сообщает пресс-служба.

Как отмечается, сумма заключенных контрактов в итоге составила 615,5 миллиона рублей. Из-за фактического отказа участников картеля от конкурентной борьбы услуги предоставлялись по завышенным ценам. Также ФАС установила, что во время аукционов компании обменивались информацией, использовали единую информационно-техническую структуру и совместно готовились к участию в торгах.

В декабре ФАС получила заявление о проверке компании Siemens на предмет недобросовестной конкуренции. После скандала с поставками оборудования в Крым немецкая компания объявила о разрыве отношений с российскими партнерами. По мнению «Интеравтоматики», действия Siemens можно трактовать как попытки устранить конкурента и распределить заказы среди дочерних компаний.