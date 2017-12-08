Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников объявил о своем увольнении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У меня как у министра экономического развития Республики Крым был крайне интересный и плодотворный год, но по обстоятельствам, которые принято относить к семейным, я попросил [главу региона] Сергея Аксенова об отставке», — сообщил Мельников.

По его словам, просьба была удовлетворена. «21 декабря я заканчиваю трудовую вахту в Крыму», — подчеркнул он. К публикации министр прикрепил копию заявления об увольнении.

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4 октября глава Крыма Сергей Аксенов освободил от занимаемой должности директора компании «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Отставку чиновника он объяснил отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы.

В марте Аксенов сообщил, что процесс смены кадров в Крыму идет интенсивнее, чем в других субъектах России. «Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — подчеркнул он. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава Крыма отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».