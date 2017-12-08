«Зенит» остался непобедимым в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в четверг, 7 декабря, в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:3. В составе гостей отличились Александр Ерохин (на 35-й минуте), Бранислав Иванович (64-я) и Леандро Паредес (84-я). Хозяева ответили голом Виллиана Жозе на 58-й.

Таким образом, «Зенит» одержал пять побед и один раз сыграл вничью в шести матчах группового этапа. Питерцы обеспечили себе первое место в квартете L и вышли в плей-офф.

Ранее в четверг московский «Локомотив» обыграл чешский «Фастав» со счетом 2:0. Счет был открыт на 70-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил чешский защитник Йосеф Гнаничек. Спустя пять минут окончательный счет установил хавбек «Локо» Джефферсон Фарфан. Москвичи также заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

К российским клубам присоединятся «Спартак» и ЦСКА, которые не сумели выйти из своих групп в Лиге чемпионов.