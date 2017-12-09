ОМОН обрушился на петербургские кабаки

Полиция при поддержке подразделений ОМОН в ночь на 9 декабря устроила рейд по барам в центре Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

Силовики начали обход питейных заведений с бара «Скандал», расположенного на углу Думской и улицы Ломоносова. Там бойцы ОМОН заняли все места возле барной стойки и заперлись изнутри, а управлявший ими «сотрудник в штатском с кумачовой папкой» начал проверять документацию.

Вскоре проверкам подверглись расположенные рядом другие бары. Квартал был оцеплен полицией, проезды перекрыли сотрудники ГИБДД, которые досматривали проезжавшие мимо района операции машины. В заведения никого не впускали, а у посетителей баров и прохожих проверяли документы. Также полицейские осматривали их на предмет употребления наркотиков.

В городском правительстве газете сообщили, что поводом для зачистки стали многочисленные жалобы местных жителей на криминогенную обстановку и шум по ночам. «Фонтанка» отмечает, что в клубном квартале Петербурга располагаются более 30 увеселительных заведений, которые в основном имеют андеграундный характер.