Петербуржцы с нунчаками атаковали поезд метро с криком «вагон для русских»

В Санкт-Петербурге три молодых человека, вооруженные нунчаками и ножом, атаковали пассажиров метро с криком «вагон для русских», сообщает «Фонтанка.ру» в понедельник, 11 декабря.

Инцидент произошел на станции «Технологический институт» 9 декабря. Войдя в поезд, хулиганы избили и вытолкали на платформу гражданина неславянской внешности. Когда состав тронулся в сторону «Балтийской», националисты продолжили приставать к пассажирам. Получив отпор, они пустили в ход металлические нунчаки и нож, ранив двух человек.

Атаковавшие пассажиров молодые люди, по данным издания, — сторонники течения Straight edge, предполагающего отказ от употребления алкоголя, табака, наркотиков и беспорядочных половых связей и популярного среди националистов. Отмечается, что в задержании принимали участие сотрудники центра противодействия экстремизму МВД.

В региональной полиции подтвердили факт нападения, уточнив, что два его участника в возрасте 18 и 16 лет задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК России).

29 сентября неизвестные напали на столичный офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе: разбили стекла, устроили поджог, разрисовали стены нацистской символикой. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.