На отмененном «Русском марше» в Люблино задержали 30 человек

Акция «Русский марш» в московском районе Люблино завершилась. По данным полиции, в ней приняли участие около 200 человек. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщается на сайте столичного управления МВД.

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Один из организаторов мероприятия, представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев, рассказал «Интерфаксу», что сотрудники не пропустили на акцию людей с баннерами, несмотря на то, что символика была согласована в мэрии и префектуре. «Мы объявили всем сторонникам, что марш отменен и мы складываем все флаги и уходим, при этом я допустил участие людей в мероприятии, только это уже формат прогулки. В итоге часть людей под имперскими флагами пошли на прогулку, не более 200 человек. Остальных стали прогонять, а после вообще задерживать», — сообщил он. По его словам, задержали в общей сложности около 25 человек.

Сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий заявил о 70 задержанных участниках акции.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что за различные нарушения были задержаны 32 человека.

В ноябре 2016 года на аналогичном мероприятии были задержаны семь человек.