Польша оценила подрыв на Украине автобуса с польскими туристами

Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением после подрыва польского туристического автобуса во Львовской области.

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«Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года в Львове от взрыва пострадал польский автобус, а также с обеспокоенностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины», — заявили дипломаты.

Отмечается, что 23 туриста, включая представителей региональных органов власти Польши, в ближайшее время вернутся на родину.

Инцидент произошел на стоянке одного из отелей, расположенного в Львовской области. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что автобус был поврежден «неизвестным взрывным устройством». Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.