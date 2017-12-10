Перевозивший польских туристов автобус подорвали под Львовом

В Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими номерами, который перевозил туристов из Польши. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщается на сайте областной администрации.

«Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа», — пояснили в администрации.

Там также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину.

Как сообщило управление Нацполиции в Львовской области на своей странице в Facebook, «неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN».

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Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент «провокацией» в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.

«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов и призывали Киев изменить государственную идеологию. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны» в отношении Польши.