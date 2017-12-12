Мутко рассказал о ситуации с миллионными долгами РФС

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о ситуации с миллионными долгами организации. Об этом сообщает ТАСС.

Мутко заявил, что РФС надеется погасить задолженность до конца текущего года. «До 25 декабря мы проведем исполком, где подведем финансовые итоги года. А долг, надеюсь, при жесткой экономии мы закроем уже в этом году», — добавил политик.

Мутко был избран президентом РФС 2 сентября 2015 года. Общая сумма кредиторской задолженности на это время составляла 2,581 миллиарда рублей. На конец 2016 года сумма была сокращена до 347,8 миллиона рублей. В сентябре 2017-го Мутко сообщил, что осталось погасить задолженность в размере 93,8 миллиона рублей.

В декабре глава РФС заявил, что футболисты сборной России не получат дополнительной премии по итогам чемпионата мира 2018 года. По словам Мутко, футболисты получат доход от выигранных матчей без дополнительных премий.

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