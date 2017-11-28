Мутко усомнился в возможности российских футболистов «так играть» на допинге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ответил на обвинения футболистов сборной России в употреблении запрещенных препаратов. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Это тренд обвинять только Россию. Что касается футбола, мы ничего не боимся, это глупости и надуманные обвинения, попытка дискредитировать. Если мы так на допинге играем, то что будет без него? В 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча. Если наказывать спортсмена, то доказательства должны быть стопроцентными», — заявил Мутко.

26 ноября Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил о готовности его клиента доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители Международной федерации футбола (ФИФА) могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

При этом ранее появилась информация, что ФИФА решила связаться с информатором в рамках собственного расследования. Оно началось после того, как глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о существовании банка с чистой уриной для российских футболистов. На данный момент федерация не нашла доказательств вины отечественных игроков.