Назван способ снизить риск развития слабоумия в старости

Деменцией (слабоумием) жители сельской местности страдают чаще, чем обитатели городов. Таковы данные исследования американских ученых, опубликованные в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Исследования проходили в 2000 и 2010 годах. В каждый раз в них участвовало свыше 16 тысяч человек старше 55 лет. Ученые проводили телефонный опрос и просили людей выполнить несложные задания, к примеру посчитать в обратном порядке от 20 до 1.

В 2000 году страдающих деменцией было 7,1 процента среди сельских жителей и 5,4 процента среди горожан. В 2010-м — 5,1 и 4,4 процента соответственно.

Общее снижение процента людей, страдающих слабоумием ученые объясняют общим развития образования.

В октябре ученые из Университета Ковентри и Оксфордского университета выяснили, что частый секс помогает дольше сохранить молодость и препятствует развитию деменции.

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