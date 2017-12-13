Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Британский велогонщик Крис Фрум, четырежды побеждавший в супер-многодневке «Тур де Франс», попался на допинге. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Допинг-проба спортсмена, взятая 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание сальбутамола. Проба «Б» также оказалась положительной.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

Сальбутамол не является запрещенными веществом, если концентрация составляет меньше тысячи нанограммов на миллилитр. При этом Фрум неоднократно заявлял, что является астматиком и может доказать, что препарат попал в его организм через ингалятор от астмы.

32-летний британец является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017 годы). Он также побеждал на «Вуэльте» (2017), завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Лондоне (2012) в индивидуальной гонке.

В 2016 году Фрум попал в список 53 британцев, у которых было терапевтическое разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов. Эти данные публиковало Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!