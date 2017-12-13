Третьяк захотел обойти отстранение и поехать на Олимпиаду-2018 как болельщик

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о готовности посетить Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в качестве болельщика. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Третьяка, если Международный олимпийский комитет (МОК) не аккредитует его как спортивного чиновника, бывшего на ОИ в Сочи, он все равно отправится на Игры. «Я ни капли не волнуюсь, если мне не разрешат быть руководителем команды, поеду поддерживать ребят как болельщик», — заявил политик.

Третьяк также рассказал, что российские спортсмены почти из всех федераций приняли решение ехать на Олимпиаду. «Это было решение практически всех спортсменов. Мы всегда ставим задачи самого высокого ранга, так всегда было в нашей стране», — добавил он.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на Олимпийские игры в Пхенчхан может не поехать ряд руководителей, которые входили в российскую делегацию на ОИ-2014 в Сочи. Речь шла, в частности, и о Третьяке.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Всем чиновникам из Министерства спорта также было отказано в получении аккредитации на Олимпиаду.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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