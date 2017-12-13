Спорт
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Названа потраченная Россией сумма на «вмешательство» в референдум по Brexit
PornHub устроил раздачу подписок в честь еврейского праздника
Раскрыта неожиданная опасность сверхновых
Автор отзыва о «Крыме» на американском сайте всплыл в России
Третьяк захотел обойти отстранение и поехать на Олимпиаду-2018 как болельщик
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Канада одобрила поставки оружия Украине

Третьяк захотел обойти отстранение и поехать на Олимпиаду-2018 как болельщик

Перейти в «Мою Ленту»
Владислав Третьяк
Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о готовности посетить Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в качестве болельщика. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Третьяка, если Международный олимпийский комитет (МОК) не аккредитует его как спортивного чиновника, бывшего на ОИ в Сочи, он все равно отправится на Игры. «Я ни капли не волнуюсь, если мне не разрешат быть руководителем команды, поеду поддерживать ребят как болельщик», — заявил политик.

Третьяк также рассказал, что российские спортсмены почти из всех федераций приняли решение ехать на Олимпиаду. «Это было решение практически всех спортсменов. Мы всегда ставим задачи самого высокого ранга, так всегда было в нашей стране», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Олимпийские игры в Пхенчхан может не поехать ряд руководителей, которые входили в российскую делегацию на ОИ-2014 в Сочи. Речь шла, в частности, и о Третьяке.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Всем чиновникам из Министерства спорта также было отказано в получении аккредитации на Олимпиаду.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо число готовых ехать на ОИ под нейтральным флагом россиян
Россиянам разрешили ехать на Олимпиаду без флага
Сборную России отстранили от Олимпиады
Другие материалы рубрики
Спорт00:0312 декабря

И так дома посидят

Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
21:44 5 декабря

МОК наказал Мутко

20:5213 декабря

Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег

18:1113 декабря

Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее

Спорт00:02 6 декабря

Докатились

Кто виноват в олимпийском позоре России
19:2113 декабря

Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006

22:19 8 декабря

Глава Олимпийского комитета России объяснил причину извинений перед МОК

15:5913 декабря

Робот сел за руль и повез олимпийский огонь

Спорт15:1211 декабря

Клуб легенд

Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
17:1913 декабря

Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу

21:54 7 декабря

Мэйуэзер захотел получить российское гражданство

11:0513 декабря

Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Тюменские родители восстали против уроков про ВИЧ
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Госдума ужесточила наказание для живодеров
Учительница начальных классов умерла на уроке
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина
Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
На Украине снова возбудились из-за Поклонской
Канада одобрила поставки оружия Украине
Названы острейшие проблемы украинской армии
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Госдума разрешила зарабатывать с помощью герба России
Ротшильды рассказали об отказе иностранцев покупать компанию Порошенко
Входит и не выходит
Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
Цены подмерзают
В российских магазинах перед праздниками подешевели новогодние продукты
Стерлигов начал продавать розги
В Крыму начали воровать песок
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины
Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыта польза голодания
У египетской мумии обнаружили рак
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег
Третьяк захотел обойти отстранение и поехать на Олимпиаду-2018 как болельщик
Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России
Американцы посмотрели «Крым» и пожалели
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети
Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки
Знаменитости передумали дружить со школьником со странным носом из-за расизма
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Звезды объявлены новыми полосками
Gucci ошибся в названии собственного бренда
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Женщина дважды за день выиграла в лотерею
Школа проиллюстрировала детскую акцию свитером со сношающимися оленями
Трансгендер родил ребенка нейтрального пола
Все материалы
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Все конкуренты флагмана Cadillac в России
Какие машины на российском рынке не обрадуются появлению СТ6
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Компания Porsche показала старейший 911-й
На машинах MINI появится упрощенный логотип
В Москве нашли и сняли на видео кладбище такси
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы