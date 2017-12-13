Кремль ответил на сомнения в победе российской группировки в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления из США о том, что победа над терроризмом в Сирии — это не заслуга вооруженных сил РФ. Его слова в среду, 13 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «здесь дело не в победе». «Наш верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций», — подчеркнул он.

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Песков также подтвердил, что Россия не полностью выведет войска из арабской республики. «Что касается того, что выйдут не все: да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу», — сказал он.

Последние месяцы Москва и Вашингтон ведут заочную полемику об успехе в антитеррористической кампании в Сирии. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе своей страны над террористами в ближневосточном государстве.

11 декабря во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии президент России Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы РФ вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии. За несколько дней до этого Путин также подчеркивал заслуги российских военных: «Освободили практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан».