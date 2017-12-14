Итальянского голкипера довела до слез критика его многомиллионной зарплаты

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RSDTodd / YouTube

Болельщики итальянского «Милана» довели вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму до слез. Видео появилось в YouTube-аккаунте RSDTodd.

Во время матча 1/4 финала Кубка Италии против «Вероны» на трибуне стадиона «Сан-Сиро» фанаты развернули баннер со словами «Моральное насилие ценой в 6 миллионов. Наше терпение кончилось. Убирайся и забери своего брата-паразита».

После матча 18-летний голкипер расплакался прямо в раздевалке. Утешать его стал капитан «Милана» Леонардо Бонуччи.

Весной 2017 года Доннарумма не захотел продлевать контракт с клубом, намереваясь уйти в «Ювентус» или «Реал». В итоге голкипер продлил на улучшенных условиях соглашение с «Миланом» до 2021 года, однако его отношения с болельщиками были испорчены.

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