Польские фанаты устроили огненную войнушку

Фанаты устроили огненную перестрелку на матче чемпионата Польши между «Краковией» и «Вислой». Видео было опубликовано на YouTube-канале StylKibica.net.

Перестрелка пиротехническими средствами началась во втором тайме при счете 3:0 в пользу «Вислы». Встреча была прервана на 20 минут. Она завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Краковское дерби между «Вислой» и «Краковией» называется Священной войной и считается одним из самых принципиальных в Восточной Европе. После 20 туров текущего сезона «Висла» идет на пятом месте в Суперлиге, «Краковия» — на предпоследнем, 15-м.

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