Футболист поиграл в Казани и упрекнул россиян в недоброжелательности

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Крис Мавинга, ныне выступающий за «Торонто», заявил, что Канада — это рай по сравнению с Россией. Слова спортсмена приводит Goal.com.

«Канада — рай по сравнению с Россией. В России приятные, но холодные люди, с ними трудно в общении. Трудно наладить какие-то контакты. В "Рубине" у меня не было никаких проблем, но вне клуба я не чувствовал доброжелательности. Это все из-за климата! Чемпионат мира поможет русским открыться миру», — отметил Мавинга.

Ранее 16 декабря защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, что был шокирован февральскими морозами в России. По его словам, адаптироваться к жизни в стране было не очень просто.

Мавинга числился в составе «Рубина» с 2013 по 2017 год, однако провел лишь девять матчей. В составе «Торонто» француз выступает с марта 2017-го.

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