Выгнавшего голую девушку на улицу американца посадят

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Суд присяжных признал виновным жителя Нью-Йорка Джейсона Мело, который заставил пройтись свою бывшую жену по улице без одежды. Об этом сообщает издание New York Post.

Мужчину обвинили в принуждении, нападении, угрозах, оскорблении и поведении, представляющем опасность для ребенка. Ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Приговор будет вынесен в январе 2018 года.

Инцидент произошел в январе 2016 года. Мело утверждает, что обнаружил на телефоне девушки переписку сексуального характера, которую она вела с другими мужчинами. Он стал оскорблять ее, угрожал убить и замахнулся на нее тяжелой статуэткой в опасной близости от их двухмесячной дочери. «Он говорил разные вещи, например что я шлюха, что я могу тебя убить прямо сейчас, я на все способен», — рассказала девушка на суде.

После двухчасовой ссоры Мело объявил, что она заплатит за это, и вытащил ее на улицу. Он заставил ее идти по тротуару в одном банном полотенце, а затем отобрал и его. Обнаженная девушка попыталась скрыться между автомобилями, а затем прикрылась брезентовым чехлом от припаркованного на дороге мотоцикла.

Все происходящее Мело снимал на мобильный телефон, а затем выложил видео в Instagram. Позднее оно было удалено. Негативная реакция пользователей социальной сети вынудила его опубликовать видео с извинениями. Кроме того, после этого случая его уволили из ООН, где он работал поваром. Несмотря на это, Мело говорил, что не чувствует раскаяния. «Ей не следовало делать того, что она сделала», — заявил он New York Post в феврале 2016 года.

После вердикта присяжных его мнение изменилось. «Если бы я мог вернуться в тот день, то не стал бы этого делать. У меня была хорошая работа в Объединенных Нациях. Я лишился дочери, которую люблю, женщины, которую очень любил, карьеры и будущего», — признался Мело.

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