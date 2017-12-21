Судьба Мутко прояснилась

Вице-премьер Виталий Мутко добровольно покинет должность президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Коммерсантъ».

Собеседники газеты связывают его отставку с давлением на российский футбол из-за допингового скандала, ответственность за который, как считают в Международном олимпийском комитете (МОК), несет Мутко. По данным источников, сменить руководителя РФС настойчиво рекомендуют в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

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Предполагается, что РФС возглавит Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Петербургская газета «Фонтанка» пишет в своем Telegram-канале, что Мутко может стать полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе и одновременно сохранит пост вице-премьера. Источники издания также подтвердили, что с чиновника снимут все связанные со спортом полномочия. По информации газеты, заседание исполнительного комитета РФС, на котором он уйдет в отставку с поста президента организации, намечено на 26 декабря. Спешные изменения, как подчеркивает «Фонтанка», связаны с отказом ФИФА сотрудничать с Мутко.

В декабре сборная России была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за скандала с махинациями с допинг-пробами. Вынося этот вердикт, МОК также пожизненно отстранил Мутко от всех мероприятий под эгидой организации. В комитете заявили, что чиновник в бытность министром спорта отвечал за все провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

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