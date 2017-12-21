В РФС прокомментировали информацию об отставке Мутко

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал информацию об отставке главы организации Виталия Мутко. Слова Лебедева в четверг, 21 декабря, приводит «Чемпионат.com».

«Давайте дождемся исполкома РФС, и тогда уже все станет ясно. У меня никакой информации об отставке Мутко нет, поэтому и говорить сейчас нечего. Повестка исполкома уже есть, и там даже близко нет ничего про президента РФС», — сказал Лебедев.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков также не подтвердил информацию об отставке Мутко. «Я сейчас в троллейбусе ехал, там тоже много говорят. Не надо нагнетать страсти вокруг проблемы, которой юридически пока не существует. Если Мутко уйдет из РФС, то он либо сам об этом скажет, либо это сделает пресс-служба РФС», — сказал он.

Ближайшее заседание исполкома РФС пройдет 26 декабря.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Мутко добровольно покинет должность президента РФС. Предполагается, что организацию возглавит Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, которые сумеют доказать непричастность к допинговым махинациям. В тот же день было вынесено решение о пожизненной дисквалификации Мутко. Чиновник не сможет принимать участия в деятельности олимпийского движения и его мероприятиях.

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