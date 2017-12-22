В Севастополе создали единый штаб в поддержку Путина

Севастопольские активисты создали общегородской общественный штаб в поддержку действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом члены штаба в пятницу, 22 декабря, сообщили «Ленте.ру».

Отмечается, что в объединение вошли руководители 19 городских штабов, которые ранее были организованы работниками сферы здравоохранения, волонтерами, представителями казачества, а также членами молодежных и ветеранских организаций города. Инициатором его создания выступил руководитель штаба ветеранов и инспекторов Черноморского флота, генерал-лейтенант в отставке, ветеран военной службы Анатолий Домненко. Он также был избран руководителем единого координационного центра.

«Мы собрались с лидерами штабов, единогласно утвердили состав общегородского объединения и выбрали руководителя. Численность каждого из 19 групп разная. По мере формирования новых штабов у нас могут появляться новые сторонники», — пояснил он.

Домненко также добавил, что на следующей неделе планируется провести заседание штаба, в ходе которого его участники определят программу дальнейших действий по поддержке Путина.

18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

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