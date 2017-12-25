Российским бобслеистам запретили использовать красный цвет на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против того, чтобы российские бобслеисты использовали бобы красного цвета. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, передает ТАСС.

«У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми», — сказал Пархоменко.

Российские саночники выступят на ОИ-2018 в комбинезонах бургундского цвета. По словам начальника команды Артема Петракова, дизайн формы уже утвержден МОК.

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24 декабря чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда признался, что его «дико заводит» запрет на национальный флаг на зимних Олимпийских играх 2018 года. Фигурист также возмутился теми, кто считает спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом, дезертирами.

20 декабря стало известно, что на форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к российской допинговой системе.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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