ФИФА поблагодарила Мутко за хорошую работу

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) прокомментировала решение вице-премьера Виталия Мутко приостановить свои полномочия главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили в организации.

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Раннее, 25 декабря, Мутко рассказал о намерении оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от Олимпиад. Чиновник подаст иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

В этот же день политик оставил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев. По словам вице-премьера, он приостанавил обязанности президента организации на время судебных разбирательств.

В декабре исполком МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

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