РФС прокомментировал ситуацию с многомиллионными долгами

Российский футбольный союз (РФС) полностью погасил кредиторскую задолженность. Об этом ТАСС сообщил Сергей Анохин.

По словам вице-президента, у организации больше нет долгов. «Один из самых главных вопросов, которые обсуждались на исполкоме, — РФС наконец-то вышел в ноль по долгам. Это показатель того, что в будущем у РФС будет прибыль. Мы выбрали правильную стратегию и правильных людей, наша работа видна», — заявил Анохин.

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В конце 2017 года вице-премьер Виталий Мутко, оставивший 25 декабря пост президента РФС, заявил, что надеется погасить долги до конца текущего года.

Мутко был избран президентом РФС 2 сентября 2015 года. Общая сумма кредиторской задолженности на это время составляла 2,581 миллиарда рублей. На конец 2016 года сумма была сокращена до 347,8 миллиона рублей. В сентябре 2017-го Мутко сообщил, что осталось погасить задолженность в размере 93 миллионов рублей

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