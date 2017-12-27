Нападающий второй лиги рассказал о влиянии Родченкова на карьеру

Нападающий астраханского футбольного клуба «Волгарь» Павел Соломатин рассказал о влиянии бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на свою карьеру. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

В переписке Родченкова с главой специальной комиссии Всемирного антидопиного агентства (WADA) Ричардом Маклареном утверждалось, что Соломатин употреблял марихуану.

«Для меня Родченков — подлец. Видимо, всех гребли одной гребенкой, туда попали и мы вместе со всей сборной России. Сказалась ли та история на моей карьере? К сожалению, очень. Она навредила моей репутации... Понятно, что люди читали эти небылицы и потом задумывались», — сказал футболист.

14 декабря в Международной федерации футбола (ФИФА) уведомили о получении новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. Было начато расследование.

26 ноября Григорий Родченков, до 2016 года руководивший лабораторией, пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе.

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