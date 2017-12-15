В России отреагировали на информацию о допинге среди футболистов

У России не отберут право проводить чемпионат мира-2018, несмотря на слухи о допинге среди футболистов. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков. Его слова приводит RT.

«Не понимаю, откуда взялась эта информация. Футболисты нашей сборной на чемпионате мира в Бразилии неоднократно сдавали допинг-пробы и оказались полностью чистыми. Через два года на Евро-2016 ситуация повторилась», — сказал Колосков.

Он также напомнил, что клуб «Ростов» в полном составе проверяли на мельдоний. «Все 23 футболиста команды оказались чисты», — указал почетный президент РФС.

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По его словам, слухи о допинге в футболе были запущены специально. «Просто сейчас спало напряжение вокруг Олимпийских игр в Пхенчхане, поэтому теперь, видимо, решили переключиться на футбол. Могу вам четко сказать: ничего у них не получится. Чемпионат мира был, есть и останется в России», — добавил Колосков.

14 декабря в ФИФА уведомили о получении новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. Было начато расследование.

26 ноября Григорий Родченков, до 2016 года руководивший Московской антидопинговой лабораторией, пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе.

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