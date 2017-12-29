Капитан «Спартака» проиграл свой турнир из-за «наетого брюшка»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проводит отпуск. Об этом в пятницу, 29 декабря, передает портал 161.ru.

По информации издания, в межсезонье хавбек ежегодно устраивает футбольный турнир. Команда друзей Глушакова, в которой играли полузащитник «Ахмата» Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, в этом году заняла лишь четвертое место.

«Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел», — ответил капитан «Спартака» на вопрос журналистов, почему ему не удалось выиграть турнир.

Полузащитник отметил, что хочет популяризировать футбол и заинтересовать им большее количество людей. «Мне приятно, когда мой турнир выигрывают другие люди, а мне вполне достаточно того, что я провожу время в кругу друзей и единомышленников, а также вношу вклад в развитие спорта своего родного региона», — добавил он.

30-летний Глушаков перешел в «Спартак» в 2013 году. В сезоне-2017/18 хавбек сыграл в 14 матчах Российской футбольной премьер-лиги и забил три мяча, в Лиге чемпионов он провел четыре матча и отличился одним голом.

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