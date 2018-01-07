Бердыев погнал легионеров из «Рубина»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев предложил части легионеров искать себе новую команду. Слова тренера приводит официальный YouTube-канал клуба.

«Мы надеемся, что плодотворно поработаем на сборах. Из легионеров на них едут Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только один игрок в среднюю линию», — заявил Бердыев.

После 20 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Рубин» с 23 очками занимает 11-е место в таблице. В составе команды выступают легионеры Мориц Бауэр, Максим Лестьен, Рагнар Сигурдссон, Янн М'Вила и Рубен Рочина. Совокупная стоимость всех игроков казанцев превышает 40 миллионов евро.

Бердыев вернулся в Казань летом 2017 года. До этого он тренировал «Ростов» (2014-2016), заняв с дончанами второе место в РФПЛ в сезоне-2016/17 и впервые в истории выведя клуб в Лигу чемпионов, и «Рубин» (2001-2013), дважды приведя команду к титулу чемпиона России и победе в Кубке страны.

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