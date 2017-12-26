Владельца «Спартака» назвали счастливчиком года

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун признан счастливчиком года по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

В Forbes отметили, что при Федуне московская команда в сезоне 2016/17 впервые за 15 лет стала победителем Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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В 2014 году у красно-белых появился стадион «Открытие Арена», на который бизнесмен потратил 500 миллионов долларов. Строительство арены курировал брат Федуна — Андрей.

Предприниматель купил «Спартак» в 2004 году у коммерческого директора «Лукойл-Нефтепродукта» Андрея Червиченко за 70 миллионов долларов. В нынешнем сезоне после 20 туров московский клуб с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Федун расположился на 22-м месте в списке богатейших людей по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в 6,3 миллиарда долларов.

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