Кокорин не забил с метра в пустые ворота

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не сумел забить гол грозненскому «Ахмату», промахнувшись по пустым воротам. Видео было опубликовано на странице сине-бело-голубых в Twitter.

Эпизод произошел на 59-й минуте встречи. Мяч отскочил к Кокорину после отскока от перекладины, до линии ворот было около метра, но 26-летний россиянин отправил мяч выше цели.

Встреча 20-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) прошла в понедельник, 11 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, подопечные Роберто Манчини ушли на зимний перерыв на втором месте в таблице. У них 37 очков, у лидирующего «Локомотива» — 45.