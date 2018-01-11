Опубликовано видео драки на корпоративе хоккейного «Авангарда»

@Ivan_Makki / Twitter

Видео драки на новогоднем корпоративе хоккеистов омского «Авангарда» было опубликовано в Telegram-канале Hue.

В драке пострадала, в частности, жена хоккеиста «Авангарда» Андрея Стася, белорусская гимнастка Валерия Курильская. Ее ударил защитник омского клуба Максим Чудинов. Стась получил перелом носа в потасовке с форвардом команды Михаилом Фисенко.

Причиной драки стал конфликт игроков с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда пыталась склонить к отставке. Стась отказался участвовать в заговоре против наставника.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 80 очков после 49 матчей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!