Туалеты британского парламента вызвали панику депутатов

В британском парламенте из-за прорыва водопровода перестали работать 200 туалетов. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание The Sun.

Наибольшее число уборных вышло из строя на верхних этажах, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников. Кроме того, по всем помещениям распространился неприятный запах.

Парламентарии обратились с просьбой к премьер-министру страны Терезе Мэй начать в здании ремонт.

27 ноября 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал граждан Китая «революционизировать туалеты» для развития внутреннего туризма и улучшения качества жизни. По словам китайского лидера, «проблема туалетов — это не мелочь, а важный аспект строительства цивилизованных городов и деревень».

Отмечается, что еще в 2015 году Си Цзиньпин начал «туалетную революцию». Ранее местным властям страны неоднократно поступали жалобы на антисанитарию в уборных, расположенных в популярных у туристов местах.

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