Германия подумает о шариатской полиции

В Германии Верховный суд отправил на пересмотр дело о шариатской полиции в городе Вупперталь. Об этом сообщает Deutsche Welle 11 января, в четверг.

В 2014 году несколько мусульманских активистов в оранжевых жилетах с надписью «полиция шариата» ходили по улицам города и искали мусульман, которые пили алкоголь или посещали увеселительные заведения.

В 2016-м семерым радикалам предъявили обвинения в том, что они нарушили закон, запрещающий ношение униформы, которая пропагандирует определенные политические взгляды. Тогда суд Вупперталя не нашел состава преступления в действиях «полицейских». Обвинителям также не удалось доказать, что действия радикалов оказали негативное влияние на граждан.

В четверг Верховный суд постановил, что решение местной инстанции должно быть пересмотрено, так как следствие не изучило всех подробностей деятельности полиции шариата и ее последствий.

Так называемые «шариатские патрули», которые организуют агрессивные молодые салафиты появлялись и в других европейских городах: Лондоне, Копенгагене и Гамбурге.

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