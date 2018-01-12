В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч

— موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018, 15:32

В Саудовской Аравии женщины впервые смогли посетить футбольный матч. Об этом сообщает портал Goal.com.

Встреча между местными «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в рамках чемпионата страны прошла в городе Джидда в пятницу, 12 января. Ее смогли посетить женщины благодаря указу, изданному властями государства в конце октября 2017 года. Этим документом был снят запрет на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

— موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018, 11:28

Три стадиона в Саудовской Аравии были оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за матчами.

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