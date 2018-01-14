Названный предателем за видео с украинцами российский боксер ответил на критику

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев в своем Instagram ответил на критику после выложенного видео с украинскими военными.

«Какой еще предатель?! Вы что несете, демоны? Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета», — заявил Ковалев.

Россиянин посчитал, что в позитивном видео увидели негатив. «Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, "люби". И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл», — добавил боксер.

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Спортсмен поблагодарил адекватных поклонников за понимание и поддержку.

Ковалев 10 января выложил в Instagram ролик под названием «Люби» с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины. Пользователи социальной сети раскритиковали спортсмена в комментариях, обвиняя россиянина в предательстве и поддержке Украины. После этого он удалил ролик.

Боксер, которому 34 года, одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей, 26 ноября он нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского.

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