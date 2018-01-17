В Госдуму внесут закон о легализации наемничества

Проект закона о российских частных военных компаниях (ЧВК) внесут в Госдуму в течение месяца. Об этом сообщил RT первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — отметил он.

Документ создается после выступления главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что с учетом опыта в Сирии необходимо «четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди [сотрудники ЧВК] были тоже в правовом поле и защищены».

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В законе пропишут понятие и задачи такого рода коммерческих компаний, спектр оказываемых ими услуг, соцгарантии для сотрудников. Деятельность ЧВК будет лицензироваться и контролироваться профильными ведомствами.

Наемникам, предположительно, запретят нарушать суверенитет и менять границы иностранных государств, свергать законные властные структуры, заниматься диверсиями, работать с оружием массового поражения.

Комитет по обороне в нижней палате парламента готов подключиться к работе над законом. «Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны, — отметил председатель комитета Владимир Шаманов. — У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценен. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться».

В Совете Федерации отметили, что ЧВК можно использовать для создания рабочих мест отставным военным. «При надлежащей законодательной базе деятельность частных военных компаний может стать прибыльной и полезной, обеспечивая не только защиту национальных интересов России и рабочие места», — сказала член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По данным телеканала, в 2012 году идею о создании системы ЧВК поддержал Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра. Предыдущий законопроект «О частной военно-охранной деятельности», подготовленный «Справедливой Россией», был снят с рассмотрения Госдумы.

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