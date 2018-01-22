Подсчитана скорость появления новых миллиардеров

В 2017 году в мире каждые два дня появлялся новый миллиардер, следует из отчета Oxfam.

Как отметили в организации, 2017-й стал рекордным по приросту миллиардеров, по итогам года их число достигло 2043.

Материалы по теме Не жалко На что тратят свои деньги самые богатые люди мира

Как подсчитали в Oxfam, в руках самых состоятельных людей планеты, которые составляют 1 процент всего населения, оказалось сосредоточено 82 процента мирового богатства.

За год их общее состояние выросло на 762 миллиарда долларов. По данным организации, две трети совокупного состояния мировых миллиардеров — это наследство, владение монополиями или богатство, полученное в результате назначения на высокие посты по знакомству.

Положение беднейших жителей Земли, число которых Oxfam оценивает в 3,7 миллиарда человек, за 2017 год не изменилось.

Bloomberg в конце 2017 года подсчитало, что за год состояние богатейших людей мира по версии агентства выросло на триллион долларов и составило 5,3 триллиона.

Oxfam — международная ассоциация 17 организаций, которая изучает проблемы бедности. Подсчеты Oxfam основаны в том числе на данных Forbes и Bloomberg.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!