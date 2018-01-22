«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обменялись футболистами

Чилийский нападающий Алексис Санчес перешел из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в обмен на армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Срок контракта 29-летнего чилийца с новым клубом не разглашается. 29-летний армянин заключил многолетнее соглашение, говорится на сайте «Арсенала».

«Я рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Сыграть на стадионе "Олд Траффорд" и работать с главным тренером команды — португальцем Жозе Моуринью — это возможность, от которой я не смог отказаться. Надеюсь, что смогу показать болельщикам команды по всему миру, почему "Манчестер Юнайтед" захотел, чтобы я играл за него», — заявил Санчес.

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«Я очень счастлив быть здесь. Моя мечта стала реальностью, я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь я здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы творить историю в этом клубе», — заверил Мхитарян.

Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» в 2014 году. В составе лондонской команды форвард выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны. За «Арсенал» спортсмен провел 166 матчей и забил 80 мячей.

Мхитарян подписал контракт с МЮ в 2016 году, оставив дортмундскую «Боруссию». В составе команды хавбек провел 63 матча, в которых отличился 13 голами.

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