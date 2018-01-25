США помогли убить африканских детей

Американские военные помогли сомалийским силовикам в столкновении с боевиками, во время которого были убиты несовершеннолетние. Об этом рассказали в Африканском командовании Вооруженных сил США (АФРИКОМ), передает Al Arabiya в четверг, 25 января.
Операция против группировки «Аш-Шабаб» проводилась в регионе Нижняя Шабелле 18 января. Боевики начали стрелять по силовикам, тем пришлось открыть ответный огонь. В ходе столкновения были убиты пять террористов, еще шесть ранили. Как оказалось, некоторые из уничтоженных экстремистов были младше 18 лет.
Кроме того, военные освободили из «воспитательного центра» террористов еще 30 мальчиков. В ближайшее время их планируется вернуть в семьи.
Как отмечается, американцы в ходе операции помогали сомалийской стороне консультациями и сами не открывали огонь.
«Аш-Шабаб» — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. Является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). В 2014 году от боевиков «Аш-Шабаб» была освобождена большая часть ранее занятых ими территорий.
Для исполнения терактов боевики в последнее время все чаще используют подростков и женщин. Особенно этим известна действующая в основном на территории Нигерии группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства» (прежнее название «Боко Харам») — большинство смертников в ней являются женщинами и детьми.