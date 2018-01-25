Россия впервые отстояла отстраненного от Олимпиады спортсмена

Федерация хоккея России (ФХР) добилась включения нападающей женской сборной Людмилы Беляковой в список приглашенных на Олимпийские игры-2018 спортсменов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Белякова стала первой атлеткой, чей недопуск удалось отменить. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать хоккеисток сборной Анну Шибанову, Галину Скибу и Инну Дюбанок. Они войти в состав команды не смогли.

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Ранее 25 января МОК заявил, что может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года.

23 января стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане ряд российских спортсменов. В их число попали хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. При этом комитет не признал их виновными в нарушении антидопинговых правил. Приглашения не получили биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также большинство конькобежцев.

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